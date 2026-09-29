Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Index-Bewegung
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29.09.2026 17:58:48
Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Schlussendlich schloss der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 19 721,64 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,437 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,115 Prozent höher bei 19 781,42 Punkten, nach 19 758,71 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19 891,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 721,64 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der SPI bei 20 270,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SPI einen Stand von 20 040,99 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 29.09.2025, mit 16 631,63 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,11 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 9,23 Prozent auf 0,71 CHF), ams-OSRAM (+ 8,79 Prozent auf 22,04 CHF), Calida (+ 8,00 Prozent auf 14,58 CHF), Julius Bär (+ 7,21 Prozent auf 76,76 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,82 Prozent auf 8,14 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Lindt (-8,66 Prozent auf 7 805,00 CHF), Lindt (-8,40 Prozent auf 81 800,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,50 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF) und Straumann (-4,44 Prozent auf 92,16 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 331 303 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 315,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|-4,76%
|ams-OSRAM AG
|23,20
|8,92%
|ASMALLWORLD AG
|0,65
|0,00%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 151,00
|-2,04%
|Calida AG
|14,52
|2,69%
|Curatis AG
|18,00
|2,86%
|EvoNext Holdings AG
|2,32
|0,87%
|Julius Bär
|81,36
|7,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 250,00
|-8,99%
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|86 300,00
|-8,58%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,48
|-1,26%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|8,58
|4,13%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|384,20
|-1,94%
|Schlatter Industries AG
|17,70
|-4,84%
|Straumann Holding AG
|97,84
|-4,59%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 721,64
|-0,19%
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