Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 18 499,24 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 18 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 502,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 444,99 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der SPI bei 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 17 212,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der SPI einen Stand von 15 724,20 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 22,43 Prozent auf 16,65 CHF), Gurit (+ 8,46 Prozent auf 14,10 CHF), Bellevue (+ 7,56 Prozent auf 12,10 CHF), PolyPeptide (+ 6,93 Prozent auf 30,10 CHF) und Tecan (N) (+ 6,16 Prozent auf 160,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SoftwareONE (-7,37 Prozent auf 8,18 CHF), Klingelnberg (-6,17 Prozent auf 10,65 CHF), Evolva (-6,02 Prozent auf 0,78 CHF), Arbonia (-5,83 Prozent auf 4,61 CHF) und Basilea Pharmaceutica (-4,48 Prozent auf 55,40 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 334 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 298,469 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

