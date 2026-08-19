Handel in Zürich: SPI schließt im Plus

Am Mittwoch steht der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,30 Prozent im Plus bei 20 223,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent tiefer bei 20 148,09 Punkten in den Handel, nach 20 161,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 142,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 265,55 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,214 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 156,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 867,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 957,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Leonteq (+ 9,39 Prozent auf 20,85 CHF), Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 6,39 Prozent auf 116,60 CHF) und Implenia (+ 6,29 Prozent auf 67,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil BioVersys (-5,99 Prozent auf 25,10 CHF), Comet (-4,98 Prozent auf 351,20 CHF), Emmi (-4,71 Prozent auf 830,00 CHF), Xlife Sciences (-4,66 Prozent auf 15,35 CHF) und INFICON (-4,07 Prozent auf 165,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 604 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,205 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at