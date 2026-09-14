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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Index-Performance 14.09.2026 17:58:47

Handel in Zürich: SPI schließt in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SPI schließt in der Gewinnzone

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI gewann im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,43 Prozent auf 19 538,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,383 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,380 Prozent stärker bei 19 528,13 Punkten, nach 19 454,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 528,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 689,32 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der SPI noch bei 20 310,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 326,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 16 945,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Roche (+ 5,00 Prozent auf 361,40 CHF), Temenos (+ 4,60 Prozent auf 71,60 CHF), Roche (+ 4,48 Prozent auf 368,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,39 Prozent auf 0,02 CHF) und Orell Fuessli (+ 3,27 Prozent auf 142,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-10,58 Prozent auf 16,32 CHF), BELIMO (-9,15 Prozent auf 749,50 CHF), Comet (-8,92 Prozent auf 312,60 CHF), EvoNext (-8,89 Prozent auf 2,05 CHF) und Cicor Technologies (-8,68 Prozent auf 122,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 837 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 296,486 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 8,85% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 17,70 -7,81% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 173,00 1,47% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 797,50 -8,39% BELIMO Holding AG
Cicor Technologies Ltd. 140,20 -0,43% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 354,60 -1,88% Comet Holding AG
Curatis AG 19,45 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 -8,47% EvoNext Holdings AG
Orell Fuessli AG 149,00 3,47% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 5,51% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 391,20 5,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Temenos AG 76,20 5,47% Temenos AG
UBS 45,69 -2,83% UBS

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