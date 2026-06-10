Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind

Mit dem SPI ging es zum Handelsende aufwärts.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,68 Prozent fester bei 19 010,52 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,367 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,219 Prozent höher bei 18 923,45 Punkten in den Handel, nach 18 882,16 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 811,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 026,12 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 122,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 040,10 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,21 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 33,33 Prozent auf 6,48 CHF), Adval Tech (+ 13,50 Prozent auf 45,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,91) Prozent auf 6,10 CHF), Bell (+ 4,50 Prozent auf 181,00 CHF) und EvoNext (+ 4,48 Prozent auf 1,75 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-6,98 Prozent auf 16,25 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 0,31 CHF), PolyPeptide (-4,25 Prozent auf 33,80 CHF), BKW (-3,38 Prozent auf 140,00 CHF) und Villars SA (-3,36 Prozent auf 575,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 424 045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 283,761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at