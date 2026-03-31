Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Plus

Schlussendlich verbuchte der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 17 835,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,270 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,504 Prozent auf 17 762,17 Punkte an der Kurstafel, nach 17 673,08 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 912,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 728,43 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 19 255,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SPI bei 18 219,49 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 800,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,23 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 12,70 Prozent auf 4,81 CHF), Evolva (+ 10,98 Prozent auf 0,91 CHF), PolyPeptide (+ 6,18) Prozent auf 28,35 CHF), Adval Tech (+ 5,52 Prozent auf 34,40 CHF) und Banque Cantonale de Geneve (+ 5,52 Prozent auf 34,40 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-17,97 Prozent auf 5,25 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,43 Prozent auf 0,32 CHF), ams-OSRAM (-3,97 Prozent auf 8,22 CHF) und Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (-3,86 Prozent auf 1 120,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 8 949 569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 280,245 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at