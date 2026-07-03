Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün

Am Freitag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,59 Prozent fester bei 20 326,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,010 Prozent schwächer bei 20 204,81 Punkten, nach 20 206,84 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 326,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 156,54 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 739,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 18 123,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 617,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,43 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 326,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Adval Tech (+ 9,22 Prozent auf 45,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,43 Prozent auf 20,06 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,50 Prozent auf 0,04 CHF) und Kardex (+ 7,08 Prozent auf 249,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil EvoNext (-4,74 Prozent auf 2,21 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,39 Prozent auf 12,20 CHF), Calida (-3,62 Prozent auf 19,18 CHF), ASMALLWORLD (-3,42 Prozent auf 0,57 EUR) und Santhera Pharmaceuticals (-2,63 Prozent auf 14,80 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 030 163 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,615 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at