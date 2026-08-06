DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Kursentwicklung im Fokus 06.08.2026 17:58:54

Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot

Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot

Der SPI ging kaum verändert aus dem Handelstag.

Letztendlich schloss der SPI am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 20 445,85 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,385 Prozent auf 20 554,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 475,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 606,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 444,72 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,13 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 166,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der SPI noch bei 18 826,51 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 16 407,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 606,98 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 21,74 Prozent auf 0,08 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 15,04 Prozent auf 26,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 9,75 Prozent auf 0,26 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,77 Prozent auf 1,10 CHF) und Komax (+ 5,27 Prozent auf 59,90 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ams-OSRAM (-5,02 Prozent auf 17,61 CHF), Addex Therapeutics (-3,96 Prozent auf 0,04 CHF), lastminutecom (-3,57 Prozent auf 12,15 CHF), DocMorris (-3,36 Prozent auf 9,50 CHF) und Adecco SA (-3,25 Prozent auf 22,66 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 706 731 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 6,84% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 25,16 4,23% Adecco SA
ams-OSRAM AG 19,25 2,94% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 28,90 7,84% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,22 1,59% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -1,22% GAM AG
Komax AG 62,70 -1,42% Komax AG
lastminute.com N.V. 12,80 0,00% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,25 -6,62% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,10 0,00% SHL Telemedicine
UBS 46,42 1,53% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 509,58 0,31%

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