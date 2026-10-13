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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SPI im Blick 13.10.2026 17:58:50

Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich

Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,37 Prozent fester bei 19 725,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,444 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,636 Prozent auf 19 777,23 Punkte an der Kurstafel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 888,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 702,89 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 19 454,12 Punkten bewertet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 20 064,96 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 17 221,53 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3 817,00 CHF), Sulzer (+ 8,00 Prozent auf 172,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,00 Prozent auf 1,06 CHF), INTERROLL (+ 4,83 Prozent auf 1 390,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 3,93 Prozent auf 5,82 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Idorsia (-8,36 Prozent auf 4,03 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,15 Prozent auf 7,40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,90 Prozent auf 4,99 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,04 Prozent auf 13,70 CHF) und Curatis (-4,47 Prozent auf 18,15 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 594 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Barry Callebaut AG (N) 1 125,00 1,26% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,36 -6,29% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,15 -4,47% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,60 0,78% EvoNext Holdings AG
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Idorsia AG 4,34 -7,61% Idorsia AG
INTERROLL AG 1 492,00 5,22% INTERROLL AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7,94 -7,24% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
OC Oerlikon Corporation AG 6,26 4,16% OC Oerlikon Corporation AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,80 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 14,72 -5,64% Santhera Pharmaceuticals AG
SHL Telemedicine 1,06 6,00% SHL Telemedicine
Sulzer AG (N) 185,80 8,59% Sulzer AG (N)
UBS 42,82 -0,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 725,15 0,37%

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