Handel in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels

So performte der SPI am vierten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich schloss der SPI am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18 407,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,359 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,014 Prozent schwächer bei 18 381,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 384,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 301,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 409,24 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 17 833,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der SPI bei 17 419,74 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 15 830,35 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 10,95 Prozent auf 13,58 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,20 Prozent auf 0,06 CHF), Varia US Properties (+ 7,88 Prozent auf 21,90 CHF), Evolva (+ 7,79 Prozent auf 0,83 CHF) und MCH (+ 7,55 Prozent auf 3,99 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Gurit (-7,75 Prozent auf 11,90 CHF), ams-OSRAM (-7,38 Prozent auf 8,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,34 Prozent auf 1,56 CHF), Logitech (-5,05 Prozent auf 76,32 CHF) und LEM (-4,70 Prozent auf 274,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 802 541 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,984 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at