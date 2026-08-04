Handel in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent auf 20 287,84 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 20 272,85 Punkte an der Kurstafel, nach 20 208,44 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 296,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 272,85 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 20 326,79 Punkten bewertet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 18 392,88 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 16 486,77 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 491,23 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 6,71 Prozent auf 0,07 CHF), Ascom (+ 6,41 Prozent auf 5,48 CHF), Comet (+ 3,27 Prozent auf 360,00 CHF), INFICON (+ 2,72 Prozent auf 173,60 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,62 Prozent auf 195,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,04 Prozent auf 4,92 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 50,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,04 Prozent auf 0,23 CHF) und SHL Telemedicine (-2,78 Prozent auf 1,05 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 334 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,026 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at