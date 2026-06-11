Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|SPI-Performance
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11.06.2026 12:27:10
Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,57 Prozent fester bei 19 119,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,362 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,319 Prozent leichter bei 18 949,86 Punkten in den Handel, nach 19 010,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 120,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 949,86 Zählern.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,68 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 18 575,43 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 17 958,66 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 17 004,99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 13,58 Prozent auf 7,36 CHF), Xlife Sciences (+ 11,71 Prozent auf 24,80 CHF), Curatis (+ 9,33 Prozent auf 24,60 CHF), Gurit (+ 5,74 Prozent auf 35,00 CHF) und Bossard (+ 3,56 Prozent auf 189,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-21,31 Prozent auf 4,80 CHF), Adval Tech (-19,38 Prozent auf 36,60 CHF), INTERROLL (-6,14 Prozent auf 1 346,00 CHF), SoftwareONE (-6,05 Prozent auf 7,84 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,99 Prozent auf 0,30 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 813 792 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 279,761 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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