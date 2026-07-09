Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Index-Performance im Fokus
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09.07.2026 15:59:02
Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester
Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,21 Prozent höher bei 19 974,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,505 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,265 Prozent auf 19 984,64 Punkte an der Kurstafel, nach 19 931,89 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20 006,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 902,52 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,78 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der SPI mit 18 882,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der SPI bei 18 377,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der SPI noch bei 16 679,99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,50 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 370,23 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Comet (+ 13,18 Prozent auf 395,00 CHF), ams-OSRAM (+ 7,88 Prozent auf 19,16 CHF), INFICON (+ 6,02 Prozent auf 169,00 CHF), Meier Tobler (+ 5,34 Prozent auf 32,55 CHF) und VAT (+ 5,14 Prozent auf 683,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-9,46 Prozent auf 40,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,94 Prozent auf 0,58 CHF) und Feintool International (-4,82 Prozent auf 9,48 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 720 478 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 297,127 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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