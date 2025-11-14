Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

Kursentwicklung 14.11.2025 17:58:55

Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer

Der SPI bewegte sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Der SPI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,88 Prozent leichter bei 17 391,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,270 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,773 Prozent auf 17 409,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 545,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17 514,06 Punkte, das Tagestief hingegen 17 268,21 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 17 147,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, betrug der SPI-Kurs 16 698,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der SPI mit 15 682,05 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,07 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), SoftwareONE (+ 5,25 Prozent auf 8,62 CHF), Molecular Partners (+ 3,50 Prozent auf 3,40 CHF), Xlife Sciences (+ 2,94 Prozent auf 17,50 CHF) und MCH (+ 2,76 Prozent auf 3,35 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Evolva (-9,09 Prozent auf 0,90 CHF), Addex Therapeutics (-7,94 Prozent auf 0,06 CHF), Sonova (-7,10 Prozent auf 202,70 CHF), Orior (-6,42 Prozent auf 12,24 CHF) und Swiss Re (-5,36 Prozent auf 145,55 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 589 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 260,827 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,06 23,66% Addex Therapeutics Ltd.
Evolva Holding AG 0,91 -5,80% Evolva Holding AG
MCH 3,53 -0,84% MCH
Molecular Partners AG 3,54 -0,42% Molecular Partners AG
OC Oerlikon Corporation AG 3,23 -1,88% OC Oerlikon Corporation AG
Orior AG 13,08 -6,84% Orior AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,99 -2,61% Relief Therapeutics Holding AG
Richemont 186,95 5,74% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 324,20 -0,98% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 8,62 5,25% SoftwareONE
Sonova AG 220,20 -7,09% Sonova AG
Swiss Re AG 159,30 -3,57% Swiss Re AG
UBS 33,45 -2,16% UBS
Xlife Sciences AG 17,50 2,94% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 391,52 -0,88%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

