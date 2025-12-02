Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

SPI aktuell 02.12.2025 17:58:43

Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester

Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsende legte der SPI im SIX-Handel um 0,26 Prozent auf 17 706,37 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,257 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 17 639,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 660,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 765,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 610,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der SPI bei 16 737,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, stand der SPI bei 15 731,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,10 Prozent aufwärts. Bei 17 765,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit AEVIS VICTORIA SA (+ 10,00 Prozent auf 12,65 CHF), Xlife Sciences (+ 9,47 Prozent auf 20,80 CHF), Molecular Partners (+ 4,39 Prozent auf 3,21 CHF), Curatis (+ 4,17 Prozent auf 12,50 CHF) und BACHEM (+ 3,59 Prozent auf 53,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-5,45 Prozent auf 0,15 CHF), Addex Therapeutics (-4,50 Prozent auf 0,06 CHF), Calida (-3,75 Prozent auf 11,82 CHF), Rieter (-3,73 Prozent auf 3,10 CHF) und Swissquote (-3,60 Prozent auf 460,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 990 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 272,317 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie weist mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

