Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Um 09:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent auf 20 469,47 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,512 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 20 438,32 Punkte an der Kurstafel, nach 20 421,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 438,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 469,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,879 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 20 069,67 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 19 096,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 16 896,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,21 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 16,28 Prozent auf 0,03 CHF), SoftwareONE (+ 10,70 Prozent auf 9,57 CHF), GAM (+ 2,67 Prozent auf 0,08 CHF), INFICON (+ 2,49 Prozent auf 172,60 CHF) und TX Group (+ 2,41 Prozent auf 170,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Edisun Power Europe (-5,06 Prozent auf 67,60 CHF), Kudelski (-3,76 Prozent auf 1,28 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF), Feintool International (-3,21 Prozent auf 10,55 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-2,02 Prozent auf 2 430,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 577 783 Aktien gehandelt. Mit 318,790 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at