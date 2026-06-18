Handel in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels in Rot

So bewegt sich der SPI am vierten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 19 502,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,427 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,110 Prozent fester bei 19 533,21 Punkten, nach 19 511,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 533,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 502,50 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,091 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 716,55 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Wert von 17 804,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16 561,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,91 Prozent zu Buche. Bei 19 554,73 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 5,29 Prozent auf 4,90 CHF), Curatis (+ 2,98 Prozent auf 24,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,70 Prozent auf 15,58 CHF), MCH (+ 1,64 Prozent auf 4,97 CHF) und Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 69,86 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), GAM (-12,43 Prozent auf 0,06 CHF), Schlatter Industries (-4,23 Prozent auf 18,10 CHF), SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF) und lastminutecom (-3,17 Prozent auf 12,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 631 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,150 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at