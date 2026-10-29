Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,45 Prozent fester bei 20 677,17 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,602 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,538 Prozent auf 20 695,93 Punkte an der Kurstafel, nach 20 585,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 707,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 677,17 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SPI bei 19 721,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 309,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 047,45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 707,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,65 Prozent auf 0,02 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,17 Prozent auf 47,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,59 Prozent auf 0,16 CHF), Sandoz (+ 2,40 Prozent auf 81,80 CHF) und Lindt (+ 1,75 Prozent auf 87 200,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-6,77 Prozent auf 0,06 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 1,40 CHF), Idorsia (-3,09 Prozent auf 4,45 CHF) und Arbonia (-2,21 Prozent auf 4,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 225 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 349,069 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at