SMI-Performance im Fokus 12.12.2025 09:29:16

Handel in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI

Anleger in Zürich schicken den SMI am Freitag erneut ins Plus.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent auf 12 953,36 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,489 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,065 Prozent fester bei 12 913,50 Punkten, nach 12 905,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 910,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 12 953,40 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,088 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der SMI bei 12 193,86 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 11 715,85 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 4,87 Prozent auf 35,12 CHF), Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 130,40 CHF), Partners Group (+ 1,00 Prozent auf 953,80 CHF), Holcim (+ 0,80 Prozent auf 75,86 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 59,06 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,26 Prozent auf 517,60 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 77,56 CHF), Logitech (-0,38 Prozent auf 94,96 CHF), Richemont (-0,27 Prozent auf 168,85 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 317,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 879 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,857 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,92 1,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Holcim AG 80,90 2,74% Holcim AG
Logitech S.A. 102,55 0,24% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 562,00 -1,95% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 83,72 -0,10% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 014,00 -0,29% Partners Group AG
Richemont 181,80 0,64% Richemont
Roche AG (Genussschein) 316,80 -0,35% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 140,05 0,94% Swiss Re AG
UBS 36,83 1,85% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 887,48 -0,14%

