ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
12.12.2025 09:29:16
Handel in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI
Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent auf 12 953,36 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,489 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,065 Prozent fester bei 12 913,50 Punkten, nach 12 905,17 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 12 910,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 12 953,40 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,088 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der SMI bei 12 193,86 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 11 715,85 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.
Tops und Flops im SMI aktuell
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 4,87 Prozent auf 35,12 CHF), Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 130,40 CHF), Partners Group (+ 1,00 Prozent auf 953,80 CHF), Holcim (+ 0,80 Prozent auf 75,86 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 59,06 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,26 Prozent auf 517,60 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 77,56 CHF), Logitech (-0,38 Prozent auf 94,96 CHF), Richemont (-0,27 Prozent auf 168,85 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 317,20 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 879 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,857 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,92
|1,03%
|Holcim AG
|80,90
|2,74%
|Logitech S.A.
|102,55
|0,24%
|Lonza AG (N)
|562,00
|-1,95%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,72
|-0,10%
|Partners Group AG
|1 014,00
|-0,29%
|Richemont
|181,80
|0,64%
|Roche AG (Genussschein)
|316,80
|-0,35%
|Swiss Re AG
|140,05
|0,94%
|UBS
|36,83
|1,85%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 887,48
|-0,14%
