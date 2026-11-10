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10.11.2026 09:28:32
Handel in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI
Am Dienstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,65 Prozent auf 2 414,25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 413,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 416,63 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,24 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), Richemont (+ 1,93 Prozent auf 174,10 CHF), VAT (+ 1,81 Prozent auf 540,00 CHF), Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 685,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 69,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 227,80 CHF), Givaudan (-0,44 Prozent auf 4 047,00 CHF), SGS SA (-0,20 Prozent auf 102,05 CHF), Lindt (-0,11 Prozent auf 8 715,00 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,50 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 218 370 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,716 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,90
|-0,16%
|Amrize
|37,57
|-2,06%
|Givaudan AG
|4 400,00
|-0,81%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|248,20
|-0,88%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 400,00
|-1,21%
|Logitech S.A.
|87,62
|0,69%
|Partners Group AG
|738,00
|0,33%
|Richemont
|191,05
|2,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,36
|-0,06%
|SGS SA
|110,70
|-0,72%
|Swiss Re AG
|164,40
|0,83%
|Swisscom AG
|770,50
|-0,71%
|UBS
|44,08
|1,15%
|VAT
|580,80
|0,90%
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