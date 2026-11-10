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Index im Fokus 10.11.2026 09:28:32

Handel in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI

Handel in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Dienstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,65 Prozent auf 2 414,25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 413,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 416,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,24 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), Richemont (+ 1,93 Prozent auf 174,10 CHF), VAT (+ 1,81 Prozent auf 540,00 CHF), Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 685,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 69,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 227,80 CHF), Givaudan (-0,44 Prozent auf 4 047,00 CHF), SGS SA (-0,20 Prozent auf 102,05 CHF), Lindt (-0,11 Prozent auf 8 715,00 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 218 370 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,716 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 74,90 -0,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,57 -2,06% Amrize
Givaudan AG 4 400,00 -0,81% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 248,20 -0,88% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 400,00 -1,21% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 87,62 0,69% Logitech S.A.
Partners Group AG 738,00 0,33% Partners Group AG
Richemont 191,05 2,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,36 -0,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 110,70 -0,72% SGS SA
Swiss Re AG 164,40 0,83% Swiss Re AG
Swisscom AG 770,50 -0,71% Swisscom AG
UBS 44,08 1,15% UBS
VAT 580,80 0,90% VAT

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