Handel in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Dienstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,65 Prozent auf 2 414,25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 413,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 416,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,24 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), Richemont (+ 1,93 Prozent auf 174,10 CHF), VAT (+ 1,81 Prozent auf 540,00 CHF), Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 685,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 69,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 227,80 CHF), Givaudan (-0,44 Prozent auf 4 047,00 CHF), SGS SA (-0,20 Prozent auf 102,05 CHF), Lindt (-0,11 Prozent auf 8 715,00 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 218 370 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,716 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at