Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index-Bewegung
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05.05.2026 09:28:57
Handel in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SLI
Am Dienstag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 2 082,16 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,000 Prozent tiefer bei 2 081,55 Punkten in den Handel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 078,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 082,16 Zählern.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 147,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 986,03 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,20 Prozent zurück. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,26 Prozent auf 64,28 CHF), SGS SA (+ 1,68 Prozent auf 85,84 CHF), Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 667,50 CHF), Partners Group (+ 0,71 Prozent auf 875,60 CHF) und Novartis (+ 0,67 Prozent auf 114,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil UBS (-1,05 Prozent auf 33,86 CHF), VAT (-0,76 Prozent auf 575,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 170,75 CHF), Alcon (-0,55 Prozent auf 57,60 CHF) und Nestlé (-0,52 Prozent auf 77,76 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 238 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Mit 6,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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