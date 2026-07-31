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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Kursverlauf 31.07.2026 09:28:47

Handel in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SLI

Handel in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SLI

Beim SLI lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent höher bei 2 317,68 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 2 313,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 302,28 Punkten am Vortag.

Bei 2 320,09 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 313,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,892 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SLI mit 2 274,15 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 100,41 Punkten. Der SLI notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 1 968,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,75 Prozent zu. 2 327,92 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,28 Prozent auf 623,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,64 Prozent auf 80,74 CHF), UBS (+ 1,69 Prozent auf 43,34 CHF), Sonova (+ 1,47 Prozent auf 221,60 CHF) und Roche (+ 1,16 Prozent auf 357,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-0,75 Prozent auf 9 305,00 CHF), Nestlé (-0,62 Prozent auf 81,87 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 3 272,00 CHF), Holcim (-0,45 Prozent auf 75,08 CHF) und Swisscom (-0,16 Prozent auf 626,50 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 435 511 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309,768 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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