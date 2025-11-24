Handels-KV - GPA: Gehälter steigen 2026 um 2,55 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Einigung ---------------------------------------------------------------------

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben sich in der dritten Runde überraschend schnell auf einen neuen Handels-Kollektivvertrag geeinigt. Die Angestellten-Mindestgehälter steigen mit 1. Jänner 2026 um 2,55 Prozent, wobei die betragsmäßige Überzahlung aufrecht bleibe, teilte die Gewerkschaft GPA am Montagabend mit. Die den Verhandlungen zugrunde liegende Jahresinflation liegt bei 3 Prozent.

Der Kollektivvertrag gilt für rund 430.000 Handelsangestellte und 20.000 Lehrlinge. "Der heutige Abschluss ist ein Kompromiss angesichts der wirtschaftlichen Lage", so der Chefverhandler der Gewerkschaft GPA, Mario Ferrari, in einer Aussendung.

Bei den Arbeitsbedingungen hat die Gewerkschaft nach eigenen Angaben "wichtige Verbesserungen" erreicht. Angesichts der hohen Zahl von Teilzeitbeschäftigten im Handel sei "die Möglichkeit einer Erhöhung der Arbeitszeit bei regelmäßiger Mehrarbeit ein entscheidender Schritt zu mehr Arbeitszeitqualität in der Branche", sagte Ferrari.

