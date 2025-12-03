|
Handelsarbeiter-KV - Dritte Runde ergebnislos: Betriebsversammlungen
Es mangle auch an Ausgleichsmaßnahmen für früher Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite, so vida-Verhandlerin Chrstine Heitzinger in einer Aussendung. Der ursprünglich für zwei Jahre geplante Abschluss wird heuer aufgrund der hohen Teuerung neu verhandelt. Bei einer rollierenden Inflationsrate von 3,8 Prozent erhielten die Beschäftigten fürs laufende Jahr "nur 3,3 Prozent Lohnerhöhung - im Vertrauen darauf, dass die Zurückhaltung bei den heurigen Verhandlungen honoriert wird", so Heitzinger, die in einer Aussendung auf ein aktuell starkes Adventgeschäft verwies. Beim Rahmenrecht gebe es auch keine Fortschritte.
Noch kein Termin für neue Verhandlungsrunde
Die Kollektivvertragslöhne der Handelsarbeiter liegt laut Gewerkschaft im Durchschnitt um 1.000 Euro unter jenen der Handelsangestellten. Handelsarbeiter sind beispielsweise oft in den Lagern tätig.
Einen neuen Verhandlungstermin für eine vierte Runde gibt es unterdessen noch nicht, hieß es von der vida auf APA-Anfrage. Die Arbeitnehmervertreter seien jedenfalls gesprächsbereit.
