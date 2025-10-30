|
Handelsarbeiter-KV - vida fordert "deutliche" Lohnerhöhung
"Die Beschäftigten in den Handelslagern und im Transport arbeiten Tag und Nacht - auch an Wochenenden - damit wir alle zu jeder Zeit mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgt sind", so die Vorsitzende des vida-Fachbereichs Dienstleistungen und KV-Verhandlungsleiterin, Christine Heitzinger, am Donnerstag in einer Aussendung. Zu "den großen Herausforderungen des Berufsfeldes" zählten unter anderem die Kälte in Kühllagern, hohe Belastungen durch Staub, Bruchware und Schmutz in der Entsorgung, eine hohe Verletzungsgefahr bei Stapelarbeiten und der Stress im Verkehr für Auslieferungsfahrer.
Im Forderungspaket der Gewerkschaft für die Handelsarbeiter-KV-Verhandlungen sind auch ein zusätzlicher Urlaubstag pro Jahr, höhere Nachtarbeitszuschläge und "ein angemessener Zuschlag für Sonntagsarbeit" enthalten.
