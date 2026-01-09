09.01.2026 13:03:00

Handelsarbeiter-KV - WKÖ gibt Empfehlung für freiwillige Lohnerhöhung

Die dritte Verhandlungsrunde für einen neuen Handelsarbeiterinnen- und Handelsarbeiter-Kollektivvertrag brachte Anfang Dezember keine Einigung. Nun empfiehlt die WKÖ-Bundessparte Handel ihren Mitgliedern als Vorgriff auf eine zukünftige Kollektivvertragserhöhung, die Handelsarbeiter-Mindestlöhne freiwillig um 2,55 Prozent mit 1. Jänner 2026 zu erhöhen. Dies entspricht der Erhöhung für Handelsangestellte.

Am 19. Jänner wollen Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft vida erneut über den Kollektivvertrag für die rund 150.000 Handelsarbeiter verhandeln. "Leider sind die Positionen festgefahren; der nächste Termin Mitte Jänner verhindert eine Umsetzung in der Jänner-Lohnabrechnung", hieß es von der Wirtschaftskammer Wien am Freitag in einer Aussendung.

"Im Zusammenhang mit den Jännerauszahlungen ist es für uns nachvollziehbar, hier eine Zwischenlösung anzubieten", sagte vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger gegenüber der APA. "Die eigentlichen Kollektivvertragsverhandlungen gehen aber weiter. Wir hoffen auf konstruktive Gespräche und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten." Die Gewerkschaft hatte zu Beginn der KV-Verhandlungen im Herbst eine Lohnerhöhung "deutlich über der Inflation der letzten zwei Jahre" und Verbesserungen im KV-Rahmenrecht gefordert.

