|
09.01.2026 13:03:00
Handelsarbeiter-KV - WKÖ gibt Empfehlung für freiwillige Lohnerhöhung
Am 19. Jänner wollen Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft vida erneut über den Kollektivvertrag für die rund 150.000 Handelsarbeiter verhandeln. "Leider sind die Positionen festgefahren; der nächste Termin Mitte Jänner verhindert eine Umsetzung in der Jänner-Lohnabrechnung", hieß es von der Wirtschaftskammer Wien am Freitag in einer Aussendung.
"Im Zusammenhang mit den Jännerauszahlungen ist es für uns nachvollziehbar, hier eine Zwischenlösung anzubieten", sagte vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger gegenüber der APA. "Die eigentlichen Kollektivvertragsverhandlungen gehen aber weiter. Wir hoffen auf konstruktive Gespräche und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten." Die Gewerkschaft hatte zu Beginn der KV-Verhandlungen im Herbst eine Lohnerhöhung "deutlich über der Inflation der letzten zwei Jahre" und Verbesserungen im KV-Rahmenrecht gefordert.
cri/tpo
ISIN WEB http://www.vida.at https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.