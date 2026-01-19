|
19.01.2026 20:15:00
Handelsarbeiter stimmen über Lohnplus von 2,55 Prozent ab
Die Entscheidung liege nun bei den Beschäftigten, erklärte die Gewerkschaft in der Presseaussendung. Dem Verhandlungsteam der vida sei es demnach gelungen, Verschlechterungen im Rahmenrecht abzuwehren. "Wäre es nach der Wirtschaftskammer gegangen, hätten Arbeitgeber künftig per Betriebsvereinbarung ihre Beschäftigten jeden Samstag zum Dienst verpflichten können - statt wie bisher nur jeden zweiten", sagte Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger.
Das vorliegende Angebot sieht Lohnerhöhungen von 2,55 Prozent für alle Lohngruppen vor. Zusätzlich gibt es Nachbesserungen bei einigen Zulagen. So steigt die Kältezulage um 4,65 Prozent und die Nachtzulage um 4,35 Prozent. "Das ist kein großer Wurf - aber es ist mehr, als die Arbeitgeber ursprünglich zugestehen wollten", so Heitzinger.
pro
ISIN WEB http://www.vida.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.