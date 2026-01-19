19.01.2026 20:15:00

Handelsarbeiter stimmen über Lohnplus von 2,55 Prozent ab

Die 150.000 Arbeiterinnen und Arbeiter im österreichischen Handel erhalten so wie ihre angestellten Kollegen 2,55 Prozent mehr Lohn - sofern sie dem neuen Kollektivvertrag (KV) zustimmen. Die Gewerkschaft vida teilte am Montagabend nach der vierten Verhandlungsrunde nämlich mit, dass sie das letzte Angebot der Arbeitgeberseite - das eine Lohnsteigerung um 2,55 Prozent vorsieht - den Beschäftigten zur Abstimmung vorlegt. Das Ergebnis soll in den kommenden Wochen vorliegen.

Die Entscheidung liege nun bei den Beschäftigten, erklärte die Gewerkschaft in der Presseaussendung. Dem Verhandlungsteam der vida sei es demnach gelungen, Verschlechterungen im Rahmenrecht abzuwehren. "Wäre es nach der Wirtschaftskammer gegangen, hätten Arbeitgeber künftig per Betriebsvereinbarung ihre Beschäftigten jeden Samstag zum Dienst verpflichten können - statt wie bisher nur jeden zweiten", sagte Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger.

Das vorliegende Angebot sieht Lohnerhöhungen von 2,55 Prozent für alle Lohngruppen vor. Zusätzlich gibt es Nachbesserungen bei einigen Zulagen. So steigt die Kältezulage um 4,65 Prozent und die Nachtzulage um 4,35 Prozent. "Das ist kein großer Wurf - aber es ist mehr, als die Arbeitgeber ursprünglich zugestehen wollten", so Heitzinger.

pro

ISIN WEB http://www.vida.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen