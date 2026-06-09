09.06.2026 11:25:00

Handelsbilanzdefizit im ersten Quartal leicht rückläufig

Der Außenhandel ist in Österreich im ersten Quartal exportseitig etwas stärker gewachsen als bei den Importen. Es ergab sich mit 1,19 Mrd. Euro ein leicht geringeres Handelsbilanzdefizit als mit 1,37 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Die Waren-Importe betrugen 50,67 Mrd. Euro, die Waren-Exporte kamen auf 49,48 Mrd. Euro. Damit stiegen die Einfuhren im Vergleichszeitraum um 3 Prozent und die Ausfuhren um 3,4 Prozent.

Dass die Handelsbilanz negativ ausgefallen ist, sei vor allem einem weiter steigenden Handelsbilanzdefizit mit China geschuldet, so die Behörde. Die Importe aus dem Einparteienstaat stiegen um 17,7 Prozent. Auch aus der Schweiz (+10,7 Prozent), Polen (+9,1 Prozent), Italien (+6,2 Prozent) und Deutschland (+2,3 Prozent) wurde mehr importiert. Bei der Betrachtung der wichtigsten Importländern wurde aus den USA (-18,7 Prozent) und den Niederlanden (-6,2 Prozent) weniger eingeführt.

Im Handel mit den bedeutendsten Exportpartnern zeigte der Handel mit den Vereinigten Staaten (-14,6 Prozent) einen Rückgang. Ansonsten gab es nur Zuwächse bei den Top-10-Abnehmern österreichischer Waren. Die stärksten Steigerungen gab es bei den Exporten ins Vereinigten Königreich (+14,7 Prozent), in die Schweiz (+7,9 Prozent) sowie nach Italien (+5,6 Prozent) und Deutschland (+4,2 Prozent).

Handelsbilanz mit den EU-Partnerländern positiv

Die Handelsbilanz innerhalb der EU ist für Österreich leicht positiv ausgefallen, zeigen die Daten der Statistikbehörde weiters. So wurden Waren im Wert von 33,12 Mrd. Euro (+2,6 Prozent) aus den EU-Partnerstaaten importiert und Waren im Wert von 33,73 Mrd. Euro (+4,2 Prozent) exportiert. Der Außenhandel mit Drittstaaten ergab sich hingegen ein Handelsbilanzdefizit mit Drittstaaten von 1,80 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeitigte sich eine Zunahme bei den Importen (+3,8 Prozent auf 17,55 Mrd. Euro) und bei den Exporten (+1,8 Prozent auf 15,75 Mrd. Euro).

phs/ivn

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX sehr fest -- DAX höher -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen