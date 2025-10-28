Abschaffung von Barrieren 28.10.2025 06:28:00

Handelsgespräche: USA und Mexiko einigen sich auf Verlängerung

Handelsgespräche: USA und Mexiko einigen sich auf Verlängerung

Kurz vor Ablauf einer erneuten Zollfrist haben sich die Vereinigten Staaten und Mexiko auf eine Verlängerung ihrer Handelsgespräche geeinigt.

Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, noch einige Wochen lang weiterzuverhandeln, sagte die mexikanische Staatschefin Claudia Sheinbaum nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump.

Bei den Gesprächen gehe es um die Abschaffung von 54 Handelsbarrieren für die Einfuhr von US-Produkten, die Washington von Mexiko fordert.

Im Juli hatten sich die Vereinigten Staaten und ihr größter Handelspartner Mexiko auf eine Verlängerung ihrer bisherigen Zollregelung geeinigt, wodurch geplante zusätzliche US-Strafzölle für 90 Tage bis zum 1. November verschoben wurden. Weiterhin in Kraft sind Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos und bestimmte andere Waren aus Mexiko sowie Abgaben von 50 Prozent auf Stahl, Aluminium und Kupfer.

Die USA, Mexiko und Kanada sind Teil des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA. Die meisten mexikanischen Waren, die im Rahmen des Abkommens produziert werden, dürfen weiterhin zollfrei in die USA exportiert werden.

/aso/DP/stw

MEXIKO-STADT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Trump trifft Chinas Präsident Xi am Donnerstag in Südkorea - Kanada-Gespräche beendet
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneinheitlich: Doch kein Trump-Putin-Treffen in Budapest
Zollstreit mit den USA: Vorläufige Einigung laut Peking - zusätzliche US-Zölle gegen Kanada

Bildquelle: Evan El-Amin / Shutterstock.com,SAUL LOEB/AFP/Getty Images,Scott Eisen/Getty Images,NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen