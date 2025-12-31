31.12.2025 15:12:38

Handelskammer-Hamburg-Chef: Reform-Versprechen nicht erfüllt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, hat die wirtschaftspolitischen Bemühungen der Bundesregierung als unzureichend kritisiert. "Aus Berlin wurde uns ein Aufbruch versprochen, ein echter "Herbst der Reformen"", sagte Aust in einer Grundsatzrede zum Jahresende in Hamburg. "Leider sieht die Realität etwas anders aus."

Die Bundesregierung verharre im Tagesgeschäft, monierte Aust während der "Versammlung Ehrbarer Kaufleute" in dem voll gefüllten Börsensaal der Handelskammer. Die Regierung reagiere, gestalte aber nicht. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur von 500 Milliarden Euro sollte wie angedacht nur für Investitionen verwendet werden, sagte er.

Weiter sagte Aust, die Zollverhandlungen mit den USA seien zum Nachteil Europas ausgefallen. Daraus ergäben sich zwei Erfordernisse: Europa müsse neue Märkte erschließen und in Sicherheitsfragen unabhängiger werden.

Wirtschaftskrise geht in nicht spurlos an Hamburg vorbei

Deutschland befinde sich in einer Wirtschaftskrise, sagte Aust vor Unternehmern, Mitgliedern des Senats sowie der Bürgerschaft. Die Krise gehe nicht spurlos an Hamburg vorbei. "Die Investitionspläne der Hamburger Unternehmen sind insgesamt zurückhaltend." Nur jedes fünfte Unternehmen erwarte, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in naher Zukunft besserten.

Trotz dieses Zustands hat Hamburg Aust zufolge eine gute Ausgangsposition: Die politische Lage sei stabil, die lokale Wirtschaft robust und es gebe einen gesunden Branchenmix. Der erforderliche Wandel könne aus einer Position relativer Stärke gestaltet werden.

Aust rief zum Schulterschluss auf. "Hamburg war immer dann erfolgreich, wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam vorangegangen sind." Handlungsbedarf bestehe etwa im Hafen. Hamburg habe in den vergangenen 20 Jahren Umschlag verloren, während Wettbewerber wuchsen, kritisierte Aust. Es brauche mutige Flächenpolitik und mehr Automatisierung als bislang./lkm/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
22:39 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen