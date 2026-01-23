|Grönland im Fokus
Handelspolitik im Blick: EU verzichtet nach Grönland-Einigung vorerst auf US-Zölle
Die Drohung von US-Präsident Trump am vergangenen Samstag, Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, die sich seinem Wunsch widersetzt hatten, Grönland zu übernehmen, hätte dazu führen können, dass Brüssel die Aussetzung ihrer Zölle nicht verlängert hätte, so dass die Abgaben im Februar in Kraft getreten wären. Trump nahm die Drohung nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Wintersportort Davos zwischenzeitlich zurück.
"Wir haben unser Ziel mit diplomatischen und politischen Mitteln erreicht, die wir immer einer Spirale von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen vorziehen werden, die nur unseren Gegnern helfen, die wir aus der strategischen Landschaft fernhalten wollen", sagte Kommissionssprecher Olof Gill und fügte hinzu, dass sich die EU nun wieder auf die Umsetzung ihres im letzten Sommer mit den USA geschlossenen Handelsabkommens konzentrieren könne.
Die Zölle würden für weitere sechs Monate ausgesetzt, "aber wenn wir sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft brauchen, können sie wieder in Kraft gesetzt werden", sagte er. p> DJG/DJN/rio/sha
