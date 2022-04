Handelspräsident: Zweite Welle an Preissteigerungen kommt noch

BERLIN (Dow Jones)--Die Lebensmittelpreise in Deutschland werden nach Erwartungen der Handelsbranche weiter deutlich steigen. So sagte Handelsverbands-Präsident Josef Sanktjohanser der Neuen Osnabrücker Zeitung, schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges seien die Preise "über die Produktpalette hinweg" um gut 5 Prozent gestiegen. Dies sei Folge der gestiegenen Energiekosten gewesen. "Die zweite Welle an Preissteigerungen kommt, und die wird sicherlich zweistellig", sagte Sanktjohanser.

Erste Handelsketten hätten schon damit begonnen, Preise anzuheben. "Wir werden das zeitnah überall in den Supermärkten an den Preisschildern sehen können." Es werde "erst einmal keine anhaltende Abwärtsbewegung mehr bei den Preisen" geben, so Sanktjohanser.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 02:41 ET (06:41 GMT)