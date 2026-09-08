Bombardier Aktie
WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055
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08.09.2026 08:33:00
Handelsstreit mit USA: Kanada setzt Gegenzölle in Kraft - Trump droht Bombardier
Betroffen sind etwa Stahl, Elektronik und Papier: Im Handelsstreit mit den USA hat Kanada Gegenzölle in Kraft gesetzt. US-Präsident Trump baut einen weiteren Konfliktpunkt auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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