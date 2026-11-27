PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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27.11.2026 15:34:00
Handgepäck: Oberlandesgericht Frankfurt am Main erlaubt nur eine Tasche pro Passagier
Welche Gepäckstücke Passagiere mit in die Kabine nehmen dürfen, regelt jede Airline anders. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat nun entschieden: Eine kleine Tasche genügt. Rechtskräftig ist das Urteil bisher nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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