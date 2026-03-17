Handheld Mode Boost: Switch 2 bekommt bessere Auflösung für Switch-Spiele

Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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17.03.2026 10:37:00
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Mobil spielen, als säße man am Fernseher: Die Switch 2 kann Switch-1-Titel dank Handheld Mode Boost mit besserer Auflösung spielen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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