Handok Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Handok Pharmaceuticals hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 570,86 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Handok Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -2428,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 140,05 Milliarden KRW gegenüber 121,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 162,610 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3817,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 535,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 507,36 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at