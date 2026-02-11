11.02.2026 06:31:28

Handok Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Handok Pharmaceuticals hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 570,86 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Handok Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -2428,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 140,05 Milliarden KRW gegenüber 121,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 162,610 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3817,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 535,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 507,36 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen