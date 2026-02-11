|
11.02.2026 06:31:28
Handok Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Handok Pharmaceuticals hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 570,86 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Handok Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -2428,000 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 140,05 Milliarden KRW gegenüber 121,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 162,610 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3817,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 535,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 507,36 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.