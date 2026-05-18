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18.05.2026 06:31:29
HANDS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HANDS hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1500,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANDS -167,000 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 180,55 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 211,75 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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