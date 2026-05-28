HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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28.05.2026 15:01:06
Hands-On With HoverAir Aqua, a Drone That Isn't Afraid of the Water
If you enjoy activities like surfing or paddling and want video that's closer than shore, this waterproof drone will get wet with you.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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