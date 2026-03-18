HANDS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HANDS lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2568,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -2794,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HANDS im vergangenen Quartal 185,14 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANDS 197,87 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4129,000 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -5682,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 784,75 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 764,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at