HANDS hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 88,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1537,000 KRW je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 129,73 Milliarden KRW, gegenüber 179,32 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at