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12.05.2026 06:31:29
HANDSMAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HANDSMAN lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 17,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANDSMAN noch ein Gewinn pro Aktie von 11,62 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,05 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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