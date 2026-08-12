12.08.2026 06:31:29

HANDSMAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANDSMAN hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 30,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANDSMAN 26,05 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 76,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HANDSMAN ein Gewinn pro Aktie von 74,30 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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