HANDSMAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANDSMAN äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,63 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HANDSMAN im vergangenen Quartal 8,25 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANDSMAN 8,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at