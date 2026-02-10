HANDSMAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANDSMAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9,21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HANDSMAN 9,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at