Handsome: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Handsome hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 359,73 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 85,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Handsome hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,76 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 309,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at