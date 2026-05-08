Handsome: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Handsome präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1218,62 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Handsome noch ein Gewinn pro Aktie von 855,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 410,37 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,32 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at