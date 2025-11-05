|
05.11.2025 06:31:28
Handsome gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Handsome lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 81,34 KRW. Im Vorjahresviertel waren 231,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 309,63 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
