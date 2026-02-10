Handsome hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Handsome hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1052,42 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 604,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,43 Prozent auf 463,72 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 435,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2061,04 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Handsome 2077,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Handsome im vergangenen Geschäftsjahr 1 491,76 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Handsome 1 485,26 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2054,50 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1 486,30 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at