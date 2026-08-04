Handsome zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Handsome hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 153,65 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Handsome ein EPS von 114,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 363,20 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,09 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at