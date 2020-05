Handwerk fordert Verlängerung der Frist zur Kassenumrüstung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat gefordert, die bis Ende September laufende Frist zur Umrüstung von Kassen zu verlängern. Bis dahin müssen nach der bisherigen Regelung Kassen im Zuge der Umstellung auf manipulationssichere Kassensysteme über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen. ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke forderte, im Sinne des Belastungsmoratoriums, auf das sich die Koalition verständigt habe, müsse die bestehende Nichtbeanstandungsregelung für Kassen verlängert werden.

"Der ZDH unterstützt nach wie vor die Bestrebungen des Gesetzgebers, Manipulationen an Kassenaufzeichnungen zu verhindern", betonte Schwannecke. "Doch angesichts nur schlecht gefüllter oder ganz leerer Kassen bei vielen unserer Betriebe ist es ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum zu vermitteln, dass sie genau jetzt in neue Kassen oder Kassensicherungstechnik investieren sollen." Daher seien Bund und Länder aufgerufen, zeitnah die Nichtbeanstandungsregelung zu verlängern und so die dringend nötige Liquidität in den Betrieben zu belassen.

